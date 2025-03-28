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UEFA, Real Madridli 4 futbolcu hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Atletico Madrid'i penaltılarda elediği karşılaşmanın ardından bulundukları sevinç gösterileri nedeniyle Real Madridli futbolcular Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Spor
  • 28.03.2025 10:12
  • Giriş: 28.03.2025 10:12
  • Güncelleme: 28.03.2025 10:22
UEFA, Real Madridli 4 futbolcu hakkında soruşturma başlattı
Fotoğraf: DepoPhotos

UEFA, Real Madridli futbolcular Antonio Rüdiger, Kylian Mbappe, Daniel Ceballos ve Vinicius Junior hakkında disiplin soruşturması başlattı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Atletico Madrid ile 12 Mart'ta oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının ardından taraftarlara yönelik uygunsuz hareketleri nedeniyle Real Madridli futbolcular Rüdiger, Mbappe, Ceballos ve Vinicius hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Real Madridli futbolcuların, Atletico Madrid'i penaltılarda 4-2'lik skorla eleyerek çeyrek finale yükseldikleri karşılaşmanın ardından rakip takım taraftarının önünde yaptıkları hareketlerin soruşturmaya yol açtığı kaydedildi.

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