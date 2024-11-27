UEFA Şampiyonlar Ligi | 27 Kasım Çarşamba Maç Programı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. İşte günün maç programı, saat bilgileri ve yayın kanalları:

ŞAMPİYONLAR LİGİ 20.45 MAÇLARI

Sturm Graz - Girona

Yayın Kanalı: TRT Spor

Sturm Graz, evinde İspanyol temsilcisi Girona’yı ağırlıyor. Her iki takım da grup sıralamasında avantaj elde etmek için sahaya çıkacak.

Kızılyıldız - Stuttgart

Yayın Kanalı: Tabii Spor

Sırbistan’ın güçlü ekibi Kızılyıldız, Alman temsilcisi Stuttgart’ı konuk ediyor. Maç, grup dengelerini değiştirebilecek öneme sahip.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 23.00 MAÇLARI

Monaco - Benfica

Yayın Kanalı: TRT Spor

Fransa’nın güçlü temsilcisi Monaco, Portekiz’in köklü kulübü Benfica’yı sahasında ağırlıyor. Her iki ekip de grupta liderlik hedefliyor.

Liverpool - Real Madrid

Yayın Kanalı: Tabii Spor

Şampiyonlar Ligi’nin en çok konuşulan eşleşmelerinden biri! İngiliz devi Liverpool, İspanyol devi Real Madrid’i Anfield’da konuk edecek.

Aston Villa - Juventus

Yayın Kanalı: Tabii Spor 1

İngiltere’den Aston Villa, İtalya’nın efsane takımı Juventus ile karşılaşacak. Zorlu geçen grup mücadelesinin önemli maçlarından biri.

PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

Yayın Kanalı: Tabii Spor 2

Hollanda ekibi PSV, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i ağırlıyor. Kritik mücadele, gruptan çıkma hesaplarını belirleyecek.

Dinamo Zagreb - Borussia Dortmund

Yayın Kanalı: Tabii Spor 3

Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımı, Almanya’dan Borussia Dortmund’u konuk edecek. Özellikle Dortmund, gruptan çıkma yolunda önemli bir avantaj peşinde.

Bologna - Lille

Yayın Kanalı: Tabii Spor 4

İtalya’nın yükselen yıldızı Bologna, Fransız temsilcisi Lille ile kozlarını paylaşacak.

Celtic - Club Brugge

Yayın Kanalı: Tabii Spor 5

İskoçya’nın Celtic ekibi, Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşacak. Bu maç, grup sıralaması açısından büyük bir önem taşıyor.

Bugün oynanacak karşılaşmalar, takımların grup aşamasında üst tura çıkma şanslarını önemli ölçüde etkileyecek. Özellikle Liverpool-Real Madrid, Aston Villa-Juventus gibi maçlar, futbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Tüm karşılaşmalar, Türkiye’de TRT Spor ve Tabii Spor kanalları üzerinden yayınlanacak. Tabii Spor platformu, maçları ayrı kanallar üzerinden izleyicilere sunuyor. Futbolseverler, yayın saatlerinde bu platformlardan maçları takip edebilir.