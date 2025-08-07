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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları bu akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Rövanş mücadeleleri 12 Ağustos’ta oynanacak.

Spor
  • 07.08.2025 01:22
  • Giriş: 07.08.2025 01:22
  • Güncelleme: 07.08.2025 01:23
Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçları sona erdi. Fenerbahçe, deplasmanda Hollanda ekibi Feyenoord’a 2-1 mağlup olurken, turu geçmesi durumunda rakibinin belirleneceği eşleşmede ise Benfica, Nice deplasmanında 2-0 galip geldi.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 

Kairat: 1 - Slovan Bratislava: 0
Salzburg: 0 - Club Brugge: 1
Ludogorets: 0 - Ferencvaros: 0
Lech Poznan: 1 - Kızılyıldız: 3
Nice: 0 - Benfica: 2
Feyenoord: 2 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Feyenoord’a 2-1 mağlup oldu
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