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UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da sergilendi

Ajans Haberleri
  • 18.03.2025 19:26
  • Giriş: 18.03.2025 19:26
  • Güncelleme: 18.03.2025 19:26
Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da sergilendi

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın kaldıracağı kupa İstanbul'da sergilendi.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonun sponsorlarından Oppo'nun İstanbul'a getirdiği kupa, Divan Kuruçeşme'de futbolseverlerle buluştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu, mayıs ayının sonunda Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da sahibini bulacak. İstanbul'da sergilenen kupa, şampiyon olacak takımın oyuncularını ellerinde yükselecek.

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