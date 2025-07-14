UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başlıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş heyecanı 15 Temmuz Salı günü başlıyor. İki gün sürecek karşılaşmalarda takımlar 2. tura yükselmek için sahaya çıkacak.
Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın (15 Temmuz 2025 Salı) başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk tur eleme maçları, yarın ve 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Karşılaşmaların programı şöyle:
15 TEMMUZ 2025 ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI
- 18.00 Kairat (Kazakistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (1-1)
- 18.30 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Vikingur (Faroe Adaları) (3-2)
- 20.00 RFS (Letonya) - Levadia (Estonya) (1-0)
- 20.00 Milsami (Moldova) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-1)
- 20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Zalgiris (Litvanya) (0-2)
- 20.00 Malmö (İsveç) - Iberia (Gürcistan) (3-1)
- 21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - The New Saints (Galler) (0-0)
- 21.00 Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova) (0-1)
- 21.30 Inter Escaldes (Andorra) - FCSB (Romanya) (1-3)
- 22.00 Buducnost (Karadağ) - Noah (Ermenistan) (0-1)
- 22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Virtus (San Marino) (2-0)
- 22.00 Breidablik (İzlanda) - Egnatia (Arnavutluk) (0-1)
16 TEMMUZ ÇARŞAMBA ŞAMPİYONLAR LİGİ PROGRAMI
- 21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda) (0-1)
- 21.45 Dinamo Minsk (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)