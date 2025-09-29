UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı yarın başlayacak
Galatasaray, yarın sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak
İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci haftanın perdesi, yarın oynanacak maçlarla açılacak.
Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ikinci hafta müsabakaları, yarın ve 1 Ekim'de oynanacak.
Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz ekibi Liverpool'u ağırlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.45 Atalanta-Club Brugge
19.45 Kairat-Real Madrid
22.00 Inter-Slavia Prag
22.00 Chelsea-Benfica
22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt
22.00 Bodo/Glimt-Tottenham
22.00 Olimpik Marsilya-Ajax
22.00 Galatasaray-Liverpool
22.00 Pafos-Bayern Münih
1 Ekim Çarşamba:
19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United
19.45 Karabağ-Kopenhag
22.00 Arsenal-Olympiakos
22.00 Bayer Leverkusen-PSV
22.00 Villareal-Juventus
22.00 Napoli-Sporting Lizbon
22.00 Monaco-Manchester City
22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao
22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain