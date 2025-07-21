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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımıyla eşleşti

Ajans Haberleri
  • 21.07.2025 14:16
  • Giriş: 21.07.2025 14:16
  • Güncelleme: 21.07.2025 14:16
Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 3. eleme turu kurası, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi.

Organizasyona 3. eleme turuna lig yolundan dahil olan Fenerbahçe, Hollanda'nın Feyenoord takımıyla eşleşti.

Üçüncü eleme turunda ilk karşılaşmalar 5-6 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde:

- Şampiyonlar yolu

RFS (Letonya) - Malmö (İsveç) / Kopenhag (Danimarka) - Drita (Kosova)

KuPS Kuopio (Finlandiya) - Kairat (Kazakistan) / Slovan Bratislava (Slovakya) - Zrinjski (Bosna Hersek)

Lech Poznan (Polonya) - Breidablik (İzlanda) / Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Rijeka (Hırvatistan) - Ludogorets (Bulgaristan) / Noah (Ermenistan) - Ferencvaros (Macaristan)

Hamrun Spartans (Malta) - Dinamo Kiev (Ukrayna) / Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Shkendija (Kuzey Makedonya) - FCSB (Romanya) / Shelbourne (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)

- Lig yolu

Brann (Norveç) - Salzburg (Avusturya) / Club Brugge (Belçika)

Rangers (İskoçya) - Panathinaikos (Yunanistan) / Viktoria Plzen (Çekya) - Servette (İsviçre)

Nice (Fransa) - Benfica (Portekiz)

Feyenoord (Hollanda) - Fenerbahçe (Türkiye)

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