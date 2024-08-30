UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi dün (29 Ağustos Perşembe) düzenlendi.

Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da düzenlenen kura çekimine özel davetli olarak Gianluigi Buffon ile Cristiano Ronaldo katıldı

Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde yapılacak organizasyonda ilk maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı ise 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Lig etabını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24’üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak.

Play-off’ta ise 9 ile 16’ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24’üncü sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Tüm takımların rakipleri belli olurken, maç haftaları ise henüz netlik kazanmadı. Fikstürün 31 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatına göre eşleşmeler şu şekilde:

1’İNCİ TORBA EŞLEŞMELERİ Manchester City'nin rakipleri: Inter, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava. Inter'in rakipleri: Manchester City, Leipzig, Arsenal, Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag Bayern Münih'in rakipleri: PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa Leipzig'in rakipleri: Liverpool, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz Borussia Dortmund'un rakipleri: Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna Barcelona'nın rakipleri: Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızılyıldız, Brest, Monaco Real Madrid'in rakipleri: Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Lille Liverpool'un rakipleri: Real Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna, Girona PSG'nin rakipleri: Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona, Stuttgart

2’NCİ TORBA EŞLEŞMELERİ Atletico Madrid'in rakipleri: Leipzig, Paris, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta Prag Atalanta'nın rakipleri: Real Madrid, Barcelona, Asenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stuttgart Club Brugge'ün rakipleri: Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting Lizbon, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz Bayer Leverkusen'in rakipleri: Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Prag, Brest Arsenal'in rakipleri: Paris, Inter, Shakhtar, Atalanta, Dinamo Zagreb, Sporting Lizbon, Monaco, Girona Benfica'nın rakipleri: Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Kızılyıldız, Bologna, Monaco Milan'ın rakipleri: Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Leverkusen, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Girona, Slovan Bratislava Juventus'un rakipleri: Manchester City, Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, Stuttgart, Aston Villa Shakhtar Donetsk'in rakipleri: Bayern Münih, Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest, Bologna

3’ÜNCÜ TORBA EŞLEŞMELERİ Young Boys'un rakipleri: Inter, Barcelona, Atalanta, Shakhtar, Kızılyıldız, Celtic, Aston Villa, Stuttgart Lille'in rakipleri: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting Lizbon, Sturm Graz, Bologna PSV'nin rakipleri: Liverpool, Paris, Shakhtar, Juventus, Sporting, Kızılyıldız, Girona, Brest Feyenoord'un rakipleri: Bayern Münih, Man City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta Prag, Girona Dinamo Zagreb'in rakipleri: Dortmund, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava Kızılyıldız'ın rakipleri: Barcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Monaco Salzburg'un rakipleri: Paris, Real Madrid, Atletico Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Brest, Sparta Prag Celtic'in rakipleri: Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagreb, Bratislava, Aston Villa Sporting Lizbon'un rakipleri: Manchester City, Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm Graz