UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi sonrasında eşleşmeler belli oldu. Turnuvada fikstür çekimi ise 31 Ağustos Cumartesi (yarın) yapılacak.
Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi dün (29 Ağustos Perşembe) düzenlendi.
Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da düzenlenen kura çekimine özel davetli olarak Gianluigi Buffon ile Cristiano Ronaldo katıldı
Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde yapılacak organizasyonda ilk maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı ise 29 Ocak 2025'te sona erecek.
Lig etabını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24’üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak.
Play-off’ta ise 9 ile 16’ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24’üncü sırada bulunan takımlar karşı karşıya gelecek. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
Tüm takımların rakipleri belli olurken, maç haftaları ise henüz netlik kazanmadı. Fikstürün 31 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı belirtildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatına göre eşleşmeler şu şekilde:
1’İNCİ TORBA EŞLEŞMELERİ
Manchester City'nin rakipleri:
Inter, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting, Sparta Prag, Slovan Bratislava.
Inter'in rakipleri:
Manchester City, Leipzig, Arsenal, Leverkusen, Kızılyıldız, Young Boys, Monaco, Sparta Prag
Bayern Münih'in rakipleri:
PSG, Barcelona, Benfica, Shakhtar, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Slovan Bratislava, Aston Villa
Leipzig'in rakipleri:
Liverpool, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz
Borussia Dortmund'un rakipleri:
Barcelona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagreb, Sturm Graz, Bologna
Barcelona'nın rakipleri:
Bayern Münih, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Kızılyıldız, Brest, Monaco
Real Madrid'in rakipleri:
Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart, Lille
Liverpool'un rakipleri:
Real Madrid, Leipzig, Leverkusen, Milan, Lille, PSV, Bologna, Girona
PSG'nin rakipleri:
Manchester City, Bayern Münih, Atletico Madrid, Arsenal, PSV, Salzburg, Girona, Stuttgart
2’NCİ TORBA EŞLEŞMELERİ
Atletico Madrid'in rakipleri:
Leipzig, Paris, Leverkusen, Benfica, Lille, Salzburg, Slovan Bratislava, Sparta Prag
Atalanta'nın rakipleri:
Real Madrid, Barcelona, Asenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stuttgart
Club Brugge'ün rakipleri:
Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting Lizbon, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz
Bayer Leverkusen'in rakipleri:
Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salzburg, Feyenoord, Sparta Prag, Brest
Arsenal'in rakipleri:
Paris, Inter, Shakhtar, Atalanta, Dinamo Zagreb, Sporting Lizbon, Monaco, Girona
Benfica'nın rakipleri:
Barcelona, Bayern Münih, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Kızılyıldız, Bologna, Monaco
Milan'ın rakipleri:
Liverpool, Real Madrid, Club Brugge, Leverkusen, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Girona, Slovan Bratislava
Juventus'un rakipleri:
Manchester City, Leipzig, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, Stuttgart, Aston Villa
Shakhtar Donetsk'in rakipleri:
Bayern Münih, Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest, Bologna
3’ÜNCÜ TORBA EŞLEŞMELERİ
Young Boys'un rakipleri:
Inter, Barcelona, Atalanta, Shakhtar, Kızılyıldız, Celtic, Aston Villa, Stuttgart
Lille'in rakipleri:
Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Feyenoord, Sporting Lizbon, Sturm Graz, Bologna
PSV'nin rakipleri:
Liverpool, Paris, Shakhtar, Juventus, Sporting, Kızılyıldız, Girona, Brest
Feyenoord'un rakipleri:
Bayern Münih, Man City, Leverkusen, Benfica, Salzburg, Lille, Sparta Prag, Girona
Dinamo Zagreb'in rakipleri:
Dortmund, Bayern Münih, Milan, Arsenal, Celtic, Salzburg, Monaco, Slovan Bratislava
Kızılyıldız'ın rakipleri:
Barcelona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stuttgart, Monaco
Salzburg'un rakipleri:
Paris, Real Madrid, Atletico Madrid, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Feyenoord, Brest, Sparta Prag
Celtic'in rakipleri:
Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagreb, Bratislava, Aston Villa
Sporting Lizbon'un rakipleri:
Manchester City, Leipzig, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm Graz
4’ÜNCÜ TORBA EŞLEŞMELERİ
Stuttgart'ın rakipleri:
Paris, Real Madrid, Atalanta, Juventus, Young Boys, Kızılyıldız, Sparta Prag, Slovan Bratislava
Girona'nın rakipleri:
Liverpool, Paris, Arsenal, Milan, Feyenoord, PSV, Bratislava, Sturm Graz
Bologna'nın rakipleri:
Dortmund, Liverpool, Shakhtar, Benfica, Lille, Sporting, Monaco, Aston Villa
Brest'in rakipleri:
Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Shakhtar, PSV, Salzburg, Sturm Graz, Sparta Prag
Aston Villa'nın rakipleri:
Bayern Münih, Leipzig, Juventus, Club Brugge, Celtic, Young Boys, Bologna, Monaco
Sparta Prag'ın rakipleri:
Inter, Manchester City, Atletico Madrid, Leverkusen, Salzburg, Feyenoord, Brest, Stuttgart
Slovan Bratislava'nın rakipleri:
Manchester City, Bayern Münih, Milan, Atletico Madrid, Dinamo Zagreb, Celtic, Stuttgart, Girona
Monaco'nun rakipleri:
Barcelona, Inter, Benfica, Arsenal, Kızılyıldız, Dinamo Zagreb, Aston Villa, Bologna
Sturm Graz'ın rakipleri:
Leipzig, Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Sporting, Lille, Girona, Brest.