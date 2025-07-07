UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor
Avrupa futbolunun 1 numaralı turnuvasında 1. eleme turu ilk maçları yarın (8 Temmuz Salı) ve çarşamba günü oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın ve çarşamba günü oynanacak 1. eleme turu maçları ile yeni sezon heyecanı başlayacak.
Bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen Avrupa'nın 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk tur maçları yarın ve 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
Program şöyle:
Salı:
KuPS Kuopio (Finlandiya)-FC Milsami Orhei (Moldova)
FC Iberia 1999 (Gürcistan)-Malmö (İsveç)
FC Noah (Ermenistan)-FK Buducnost (Karadağ)
FC Levadia (Estonya)-FC RFS (Letonya)
NK Olimpija (Slovenya)-FC Kairat Almaty (Kazakistan)
The New Saints FC (Galler)-KF Shkendija (Kuzey Makedonya)
FC Drita (Kosova) - FC Differdange 03 (Lüksemburg)
Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık)
KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)
Virtus AC 1964 (San Marino)-HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)
Çarşamba:
FK Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans FC (Malta)
PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan)-FC Dinamo-Minsk (Belarus)
Fotbal Club FCSB (Romanya) -Inter Club d'Escaldes (Andorra)
Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)