UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eşleşmeleri belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş müsabakaları yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak ve play-off turu eşleşmeleri belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçları yarın oynanacak 10 maçla tamamlanacak. Söz konusu maçlar sonrasında play-off turunda mücadele etme hakkı elde edecek takımlar belli olacak. Fenerbahçe, bu turda deplasmanda 2-1 mağlup olduğu Hollanda ekibi Feyenoord ile sahasında karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçları şu şekilde:



19.00 Karabağ - Shkendija

20.00 Fenerbahçe - Feyenoord

20.00 Kopenhag - Malmö

20.00 Pafos - Dinamo Kiev

20.00 Viktoria Plzen - Rangers

20.30 Club Brugge - Salzburg

21.15 Ferencvaros - Ludogorets

21.15 Bratislava - Almaty

22.00 Benfica - Nice

22.00 Kızılyıldız - Lech Poznan



