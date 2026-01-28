UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Kura Çekim Tarihi | Galatasaray Seri Başı mı? 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Maçları Ne Zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan doruk noktasına ulaşırken, gözler play-off turuna çevrildi. Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonunda son 16 turuna kalacak takımların belirleneceği bu kritik aşama öncesinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kura çekim tarihi, 2026 Şampiyonlar Ligi play-off maçları ne zaman oynanacak ve Galatasaray seri başı mı? soruları futbolseverlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF SÜRECİ NEDİR?

Şampiyonlar Ligi lig etabının tamamlanmasının ardından, turnuvada ilk 8 sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselir. Lig aşamasını 9 ile 24. sıralar arasında tamamlayan ekipler ise play-off turunda karşı karşıya gelir. Bu tur, son 16 bileti için adeta bir final niteliği taşır.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİM TARİHİ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde yapılacak. Bu kura ile birlikte play-off eşleşmeleri ve takımların rakipleri netlik kazanacak.

2026 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi play-off turu iki maç üzerinden oynanacak. UEFA tarafından açıklanan takvime göre maç tarihleri şu şekilde:

İlk maçlar: 17-18 Şubat 2026

17-18 Şubat 2026 Rövanş maçları: 24-25 Şubat 2026

Bu karşılaşmaların ardından kazanan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna yükselme hakkı elde edecek.

GALATASARAY SERİ BAŞI MI?

Play-off turunda seri başı olup olmamak, takımlar için önemli bir avantaj anlamına geliyor. Turnuva statüsüne göre lig etabını 9 ile 16. sıralar arasında tamamlayan takımlar seri başı statüsü kazanıyor.

Seri başı olan ekipler, play-off turunda rövanş maçlarını kendi sahalarında oynama hakkı elde ediyor. Bu durum, özellikle atmosfer avantajı ve iç saha performansı açısından kritik bir faktör olarak öne çıkıyor.

Galatasaray’ın seri başı olup olmayacağı, lig aşamasını hangi sırada tamamlayacağına bağlı olacak. Sarı-kırmızılıların ligi 9-16 aralığında bitirmesi halinde play-off turuna seri başı olarak katılması mümkün olacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURUNDA TAKIMLARI NELER BEKLİYOR?

Play-off turu, Şampiyonlar Ligi’nin en zorlu aşamalarından biri olarak kabul ediliyor. İki maç üzerinden oynanan bu turda alınacak her skor, takımların sezon hedeflerini doğrudan etkiliyor.

Özellikle rövanş maçlarının iç sahada oynanması, seri başı olan ekipler için büyük bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle lig etabındaki sıralama, play-off sürecinin kaderini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

