UEFA Şampiyonlar Ligi: Young Boys: 3 - Galatasaray: 2
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Young Boys’a 3-2 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Young Boys’a 3-2 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibinin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
3. dakikada Ugrinic’in pasında sağ tarafta topla buluşan Monteiro, ceza sahası içi sağ çaprazına kadar girerek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
5. dakikada Torreira’nın ceza sahası dışı sol çaprazından uzak köşeye sert şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.
12. dakikada sol taraftan Sara’nın ceza sahası içine uzun pasında kale önünde Icardi’nin vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
37. dakikada Ugrinic’in ceza yayından pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Monteiro’nun uzak direğe yerden şutunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.
41. dakikada sağ taraftan Blum’un ortasına altıpasın içinde Ganvoula’nın dokunuşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya çıktı.
44. dakikada sağ taraftan Mertens’in içeriye ortalayarak kullandığı serbest vuruş sonrası ön direkte Torreira’nın kafa vuruşunda kaleci Keller meşin yuvarlağı kornere çeldi.
45+4. dakikada kaleci Keller'in uzun vuruşunda Ganvoula kafayla topu savunma arkasına aşırdı. Savunma arkasına kaçan Monteiro'nun ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
47. dakikada sol taraftan topu taşıyan Kerem, ceza sahasına girip pasını sol çaprazdaki Ziyech’e aktardı. Ziyech’in yerden şutunda kaleci Keller meşin yuvarlağı kontrolüne aldı.
51. dakikada sol taraftan Ziyech’in ortasına iyi yükselen Icardi’nin altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Keller topu tuttu.
58. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Colley’in uzak direğe şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay’ın da müdahalesiyle direğe çarparak oyun alanına döndü.
66. dakikada sol taraftan Ziyech’in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Torreira topu arka direğe aşırdı. Batshuayi’nin dokunuşuyla meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
72. dakikada Nelsson’un uzun pasında ceza sahası önünde Kerem topu kafayla indirerek Batshuayi’ye aktardı. Batshuayi ceza yayından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2
82. dakikada sol taraftan ceza sahasına gönderilen topu Itten, tek dokunuşla Males’nin önüne indirdi. Males’nin altıpasın solundan çektiği şutta Abdülkerim’in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti. Ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu izleyen Alman hakem Daniel Siebert, Abdülkerim’in eliyle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi ve ikinci sarı kartını gören Abdülkerim kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
86. dakikada penaltıda topun başına geçen Ugrinic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2