UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı başlıyor

  • 18.08.2025 11:47
Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu ilk maçları yarın ve 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Bu turda Fenerbahçe, Portekiz temsilcisi Benfica ile mücadele edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu heyecanı başlıyor. Turun ilk maçları yarın ve 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe, lig aşamasına kalabilmek için play-off turunda Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak.

Tamamı TSİ 22.00’de başlayacak play-off turu ilk maçlarının programı şöyle:
Yarın
Ferencvaros - Karabağ
Kızılyıldız - Pafos
Rangers - Club Brugge

20 Ağustos Çarşamba
Bodo/Glimt - Sturm Graz
Celtic - Kairat
Basel - Kopenhag
Fenerbahçe - Benfica

