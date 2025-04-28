UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı
Kaynak: İHA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final turu, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain
30 Nisan Çarşamba
22.00 Barcelona - Inter