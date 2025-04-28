UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final turu, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 6-7 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Organizasyonun bu turunda rakiplerini eleyen takımlar adını finale yazdıracak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:



Yarın

22.00 Arsenal - Paris Saint-Germain



30 Nisan Çarşamba

22.00 Barcelona - Inter