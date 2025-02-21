UEFA sıralaması güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Avrupa Ligi'nde son 16 turu play-off mücadelelerinin ardından UEFA ülke puanlarını güncellerken Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleriyle berabere kalarak ülke puanına katkı yaptılar.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 turu play-off turunda 4-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında evinde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı ve Avrupa'ya veda etti. Fenerbahçe ise deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile karşı karşıya geldi ve 2-2 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı. İki temsilcimiz de elde ettikleri beraberliklerle ülke puanına 0.200'er puan katkı yaparken, Fenerbahçe tur atladığı için 0.200 puanlık ek bir bonus aldı.

Bu sonuçlarla iki temsilci Türkiye'ye toplam 0.600 puan katkıda bulunmuş oldu.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 43.500 puan ile 10. sırada yer alırken ilk 10 şöyle:

1. İngiltere: 106.624 puan

2. İtalya: 93.543 puan

3. İspanya: 89.596 puan

4. Almanya: 83.956 puan

5. Fransa: 70.022 puan

6. Hollanda: 66.650 puan

7. Portekiz: 62.066 puan

8. Belçika: 56.450 puan

9. Çekya: 43.900 puan

10. Türkiye: 43.500 puan