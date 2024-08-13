UEFA Süper Kupa Finali: Real Madrid-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, nerede?

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Atalanta, Süper Kupa için sahaya çıkıyor.

Real Madrid, Alman ekibi Borussia Dortmund'u 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadyumu'nda oynanan maçta 2-0 yenerek tarihinde 15'inci kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmüştü.

İtalyan ekip Atalanta ise, 14 Temmuz 2024 tarihinde Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı'nda Almanya'nın Bayer Leverkusen takımını 3-0'lık skorla yenerek tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi şampiyonu olmuştu.

REAL MADRİD-ATALANTA MAÇI NE ZAMAN?

Real Madrid-Atalanta Süper Kupa finali, Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Varşova Ulusal Stadyumu'nda 14 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak.

REAL MADRİD-ATALANTA SÜPER KUPA FİNALİ HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Atalanta Süper Kupa Final karşılaşması, TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

REAL MADRİD'İN UEFA İSTATİSTİĞİ

Real Madrid'in müzesinde 15 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Kupası, 5 UEFA Süper Kupası bulunuyor.

ATALANTA'NIN UEFA İSTATİSTİĞİ

Atalanta'nın UEFA'daki en büyük başarısı ise 2024 yılında aldığı UEFA kupası. Daha önceki yıllarda ise Atalanta, 1988'de UEFA Kupa Galipleri Kupası'ndaki yarı final ve 1991 yılındaki UEFA Kupası çeyrek finale çıkma başarısı göstermişti. Ayrıca Atalanta, 2019-2020 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi' nde çeyrek finale kalmıştı.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de aldığı süreleri başarılı olarak değerlendiren futbolcu Arda Güler Süper kupa maçında oynayacak mı sorusu da merak edilen konular arasında. Arda Güler 2023-2024 sezonunda Real Madrid'de toplam 373 dakika süre alıp 6 gol atmıştı. Böylece Arda Güler, Real Madrid'de 62 dakikada bir gol atma başarısı göstermişti. Dış basına yansıyan haberlerde İtalyan çalıştırıcı Carlo Angelotti'nin Arda ile özel görüşme yaptığı, Atalanta maçı için süre alacağını söylediği iddia edildi.

Arda Güler'in piyasa değeri

Real Madrid'de aldığı kısa süreye rağmen 6 gol atan ve Türkiye formasıyla Avrupa Kupası'ndaki oyunuyla göz dolduran Arda Güler'in piyasa değeri de 45 Milyon Euro'ya yükselmiş durumda.