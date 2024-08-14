UEFA Süper Kupa sahibini buluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi ile iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi’nin şampiyonlarının kozlarını paylaşacağı UEFA Süper Kupa maçı, bu akşam Real Madrid ile Atalanta arasında Polonya’nın başkenti Varşova’daki Ulusal Stadyum’da oynanacak.

İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yöneteceği mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Scharer’in yardımcılıklarını Stephane De Almeida ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ukrayna Futbol Federasyonu’ndan Mykola Balakin olacak. Dev maçta VAR’da Alman Bastian Dankert görev alacak.

REAL MADRİD, 6. ŞAMPİYONLUĞU HEDEFLİYOR

Real Madrid, yarın oynanacak maç ile altıncı, Atalanta ise ilk UEFA Süper Kupa şampiyonluğunu elde etmeye çalışacak.

Real Madrid, Atalanta’yı mağlup etmesi durumunda UEFA Süper Kupa’yı en çok kazanan ekip olma unvanını elde edecek.

Eflatun-beyazlılar, organizasyonda Barcelona ve Milan ile birlikte 5’er kez mutlu sona ulaştı. 2002’de Feyenoord, 2014 ve 2016’da Sevilla, 2017’de Manchester United ve 2022’de Eintracht Frankfurt karşısında galip gelerek kupayı kaldıran İspanyol ekibi, 1998’de Chelsea, 2000’de Galatasaray ve 2018’de Atletico Madrid’e karşı finalde kaybetti.

ANCELOTTİ, 5. SÜPER KUPASI’NI KAZANMAK İSTİYOR

UEFA Süper Kupa’yı kariyerinde 4 kez kazanma başarısı gösteren Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, yarın takımının Atalanta karşısında zafere ulaşması durumunda 4 şampiyonluğu bulunan Pep Guardiola’yı geçerek Süper Kupa’yı en çok kazanan teknik direktör olma unvanını elde edecek. Tecrübeli çalıştırıcı, 2003 ve 2007’de Milan ile, 2014 ve 2022’de ise Real Madrid ile Süper Kupa zaferi yaşadı.

25 FARKLI TAKIM KAZANDI

UEFA Süper Kupa’yı geçmişte 12 ülkeden 25 farklı takım müzesine götürdü. Kupada İtalya’nın Milan, İspanya’nın Real Madrid ve Barcelona takımları 5’er, İngiltere temsilcisi Liverpool 4, İspanya’dan Atletico Madrid ise 3 kez mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa’ya ayrıca Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia 2’şer, Aberdeen, Aston Villa, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Manchester City de birer kez sahip oldu.