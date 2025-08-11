UEFA Süper Kupası, 13 Ağustos Çarşamba sahibini bulacak

(ANKARA) - UEFA Süper Kupası'nın 50'ncisi, Fransa'nın PSG ve İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımları arasında 13 Ağustos Çarşamba oynanacak maçla sahibini bulacak.

Geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham Hotspur, 13 Ağustos'ta İtalya'nın Udine kentindeki Friuli stadında karşı karşıya gelecek.

Galip gelmesi halinde PSG, Süper Kupa'yı kazanan ilk Fransız takımı; Tottenham ise kazanması durumunda kupayı İngiltere'ye götüren 7. takım olacak.

Portekizli hakem João Pinheiro'nun yöneteceği maçta, Bruno Jesus ve Luciano Maia yardımcı hakem, Azerbaycan'dan Elçin Masiyev ise 4. hakem olarak görev yapacak.

12 ülkeden 25 takım bu kupayı kazandı

Süper Kupa'da maçın normal süresi eşitlikle tamamlanırsa uzatmaya geçilmeden, doğrudan penaltı atışları yapılacak.

Süper Kupa, bugüne kadar 49 kez oynandı. Eski adı Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ya da 1993'ten beri Şampiyonlar Ligi adıyla oynanan turnuvayı kazanan takımlar 49 finalin 29'unda Süper Kupa'yı kazandı.

Real Madrid Süper Kupa'yı 6, AC Milan ve Barcelona 5, Liverpool 4, Atletico Madrid 3, Ajax, Anderlecht, Bayern Münih, Chelsea, Juventus ve Valencia 2, Dinamo Kiev, Nottingham Forest, Aston Villa, Aberdeen, Steaua Bükreş, Porto, Mechelen, Manchester United, Manchester City, Parma, Lazio, Sevilla, Galatasaray ve Zenit St. Petersburg 1'er kez evine götürdü.