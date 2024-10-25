UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi
Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Galatasaray galibiyetle, Fenerbahçe ise beraberlikle haftayı kapattı. Başakşehir ise Konferans Ligi'ndeki ikinci maçında yenildi. Sonuçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta maçları heyecanı geride kaldı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etti.
Beşikta ise turnuvadaki ilk galibiyetini Lyon karşısında aldı. Fransa'da oynanan müsabakayı Beşiktaş 1-0 kazandı.
Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Manchester United'ı konuk etti.
Fenerbahçe ile Manchester United arasındaki karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Başakşehir ise Slovenya ekibi NK Celje'ye 5-1 yenildi.
TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının ardından ülke puanı sıralaması da değişti.
UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye, topladığı 38.300 puanla 10. sırada bulunuyor.
UEFA'nın kulüpler bazında ülke puanı sıralaması şu şekilde:
1-İngiltere 93.732
2-İtalya 82.356
3-İspanya 77.132
4-Almanya 74.660
5-Fransa 62.236
6-Hollanda 57.400
7-Portekiz 53.416
8-Belçika 46.400
9 - Çekya 40.650
10- Türkiye 38.300