UEFA ülke puanında son durum (23-24 Ekim 2025 Haftası)

Avrupa kupalarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Samsunspor aynı haftayı kayıpsız kapattı. Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray’ın Bodo/Glimt’i 3-1’le geçmesi, Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin Stuttgart karşısında 1-0 kazanması ve Konferans Ligi’nde Samsunspor’un Dinamo Kiev’i 3-0 mağlup etmesiyle UEFA ülke puanı tablosu Türkiye lehine güncellendi.

HAFTANIN ÖZETİ: ÜÇ TEMSİLCİ, ÜÇ ZAFER

Galatasaray 3–1 Bodo/Glimt — Şampiyonlar Ligi (3. hafta), iki gol Victor Osimhen, bir gol Yunus Akgün.

Fenerbahçe 1–0 Stuttgart — Avrupa Ligi (3. hafta), gol Kerem Aktürkoğlu (penaltı).

Samsunspor 3–0 Dinamo Kiev — Konferans Ligi (2. hafta), goller Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji, Carlo Holse.

Bu sonuçlarla Galatasaray ve Fenerbahçe puanlarını 6’ya, Samsunspor ise ikide ikiyle 6 puana yükseltti. Kazanılan her puan, ülke genel sıralamasına katkı sağlayarak Avrupa’daki temsil hakkı sayıları ve eleme turlarındaki avantajları etkiliyor.

UEFA ÜLKE PUANI TABLOSU (GÜNCEL)

Aşağıdaki sıralama, haftanın tamamlanması sonrası güncellenen resmi tabloya göre derlenmiştir.

Sıra Ülke Puan 1 İngiltere 99.005 2 İtalya 87.803 3 İspanya 82.203 4 Almanya 78.402 5 Fransa 71.248 6 Hollanda 63.700 7 Portekiz 60.266 8 Belçika 56.350 9 TÜRKİYE 46.000 10 Çekya 42.300 11 Yunanistan 39.112 12 Polonya 38.375 13 Norveç 37.987

TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Türkiye’nin 46.000 puanla 9. sırada konumunu güçlendirmesi, gelecek sezondaki Avrupa kupaları katılım sayıları ve eleme turları açısından kritik önemde. Temsilcilerimizin kazandığı her maç, hem sezonluk puana hem de beş yıllık katsayı toplamına eklenerek sıralamayı yukarıya taşıyor. Eğer Türkiye ilk 7 ülke arasına yükselirse, 2 takım birden Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı kazanacak. Ayrıca Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne giden temsilci sayısı da artacak.

Haftanın Kazanımları, Tabloya Etkisi

Üç kulübün aynı haftada kazanması, “bir hafta – üç katkı” anlamına geldi. Özellikle puan yakınlığı olan Çekya, Yunanistan, Polonya ve Norveç eksenindeki rekabette, kazanılan üç galibiyet fark yarattı ve Türkiye’yi ilk 10 içinde sağlamlaştırdı.

Türkiye’nin UEFA ülke puanı kaç?

Türkiye’nin güncel UEFA ülke puanı 46.000’dir.

Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı?

Türkiye, güncel tabloda 9. sırada yer almaktadır.

Hangi takımlar galibiyet aldı?

Galatasaray (3-1 Bodo/Glimt), Fenerbahçe (1-0 Stuttgart) ve Samsunspor (3-0 Dinamo Kiev) maçlarını kazandı.

Galibiyetler ülke puanını nasıl etkiliyor?

Her galibiyet ülke katsayısına puan olarak yansır. Sezon sonunda beş yıllık toplam katsayı sıralamayı belirler ve bu sıralama, takımların Avrupa kupalarına kaç takımla ve hangi turdan katılacağını etkiler.

İlk beşte hangi ülkeler var?

İlk beş: İngiltere, İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa.