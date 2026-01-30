UEFA ülke puanları güncellendi: Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA Avrupa Ligi’nde 2025/26 sezonu lig aşaması sona erdi.

Son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Fenerbahçe, deplasmanda Romanya temsilcisi FCSB ile 1-1 berabere kalarak Avrupa Ligi’nde ilk 24 sırayı garantiledi.

Sarı-lacivertliler, lig etabının son maçında aldığı beraberlikle puanını 12’ye yükseltti ve sezonu 19. sırada tamamladı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig aşamasında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak play-off turuna kalmayı başardı.

Fenerbahçe play-off oynayacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turuna yükselebilmek için play-off turunda Nottingham Forest ya da Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Play-off eşleşmelerinin belirleneceği kura çekimi 30 Ocak’ta (bugün) yapılacak.

Avrupa kupalarında oynanan son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı sıralaması da yeniden hesaplandı. Türkiye, güncel listede 9. sırada yer aldı.

UEFA ÜLKE PUANINDA SON DURUM

İngiltere: 110.631 İtalya: 96.303 İspanya: 90.019 Almanya: 87.154 Fransa: 78.429 Portekiz: 68.467 Hollanda: 66.596 Belçika: 60.350 Türkiye: 49.525 Çekya: 47.175 Yunanistan: 46.263 Polonya: 44.500

UEFA ülke puanı sıralaması, ülkelerin Avrupa kupalarına göndereceği takım sayısını ve turnuvalara katılım aşamalarını doğrudan etkiliyor.