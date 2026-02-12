UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? 2026 UEFA Uluslar Ligi Türkiye'nin muhtemel rakipleri
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? sorusu futbol gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. 2026 UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’nde mücadele edecek Türkiye’nin muhtemel rakipleri Brüksel’de yapılacak kura çekimiyle netleşecek. TSİ 20.00’de başlayacak organizasyon öncesinde torbalar, olası eşleşmeler ve turnuva takvimi büyük ilgi görüyor.
Türkiye Uluslar Ligi rakipleri bugün netleşiyor. Avrupa futbolunun dev organizasyonunda heyecan dorukta. A Ligi’nde mücadele edecek A Milli Takımımızın hangi ülkelerle eşleşeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye’nin torbası ve 2026 UEFA Uluslar Ligi Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler? İşte tüm detaylar…
UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Uluslar Ligi 2026-27 sezonu kura çekimi, 12 Şubat Perşembe günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek.
- Tarih: 12 Şubat Perşembe
- Saat: TSİ 20.00
- Yer: Brüksel, Belçika
Kura çekimi, uefa.tv üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
TÜRKİYE HANGİ TORBADA YER ALIYOR?
Türkiye, UEFA’ya üye 54 federasyon takımının mücadele edeceği turnuvada A Ligi’nde yer alacak. Takımlar 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre torbalara ayrıldı.
A Milli Takım, kura çekimine 4. torbadan katılacak.
A Ligi Torbalar
|Torba
|Takımlar
|1. Torba
|Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya
|2. Torba
|İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan
|3. Torba
|Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç
|4. Torba
|Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye
2026 UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Türkiye aynı torbadaki takımlarla eşleşmeyecek. Bu nedenle A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri ilk üç torbadan gelecek ekipler olacak.
1. Torbadan Muhtemel Rakipler
- Portekiz
- İspanya
- Fransa
- Almanya
2. Torbadan Muhtemel Rakipler
- İtalya
- Hollanda
- Danimarka
- Hırvatistan
3. Torbadan Muhtemel Rakipler
- Sırbistan
- Belçika
- İngiltere
- Norveç
Bu güçlü ekipler arasından yapılacak kura çekimi sonucunda Türkiye’nin grup aşamasındaki rakipleri belli olacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ TURNUVA FORMATI
A Ligi’nde rekabet oldukça yüksek olacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallere yükselecek.
- Çeyrek Finaller: 25-30 Mart 2027
- Final Turnuvası: Haziran 2027
A Ligi’nde üçüncü sırayı alan takımlar, B Ligi ikincileri ile play-off oynayacak. Dördüncü sıradaki takımlar ise doğrudan B Ligi’ne düşecek.
2026-27 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
|Müsabakalar
|Tarih
|1 ve 2. maçlar
|24-29 Eylül 2026
|3 ve 4. maçlar
|30 Eylül-6 Ekim 2026
|5 ve 6. maçlar
|12-17 Kasım 2026
|Çeyrek finaller
|25-30 Mart 2027
|Final ve üçüncülük maçı
|9-13 Haziran 2027
SIKÇA SORULAN SORULAR
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta?
Kura çekimi 12 Şubat Perşembe günü TSİ 20.00’de başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda?
Kura çekimi uefa.tv üzerinden canlı yayınlanacak.
Türkiye hangi ligde mücadele edecek?
Türkiye, 2026-27 sezonunda UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde yer alacak.
Türkiye kaçıncı torbadan kura çekimine katılıyor?
A Milli Takım kura çekimine 4. torbadan katılıyor.
Final maçları ne zaman oynanacak?
Final ve üçüncülük karşılaşmaları 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.