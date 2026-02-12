UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? 2026 UEFA Uluslar Ligi Türkiye'nin muhtemel rakipleri

Türkiye Uluslar Ligi rakipleri bugün netleşiyor. Avrupa futbolunun dev organizasyonunda heyecan dorukta. A Ligi’nde mücadele edecek A Milli Takımımızın hangi ülkelerle eşleşeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye’nin torbası ve 2026 UEFA Uluslar Ligi Türkiye'nin muhtemel rakipleri kimler? İşte tüm detaylar…

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi 2026-27 sezonu kura çekimi, 12 Şubat Perşembe günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek.

Tarih: 12 Şubat Perşembe

12 Şubat Perşembe Saat: TSİ 20.00

TSİ 20.00 Yer: Brüksel, Belçika

Kura çekimi, uefa.tv üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

TÜRKİYE HANGİ TORBADA YER ALIYOR?

Türkiye, UEFA’ya üye 54 federasyon takımının mücadele edeceği turnuvada A Ligi’nde yer alacak. Takımlar 2024-2025 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasına göre torbalara ayrıldı.

A Milli Takım, kura çekimine 4. torbadan katılacak.

A Ligi Torbalar

Torba Takımlar 1. Torba Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya 2. Torba İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan 3. Torba Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç 4. Torba Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye

2026 UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Türkiye aynı torbadaki takımlarla eşleşmeyecek. Bu nedenle A Milli Takım’ın muhtemel rakipleri ilk üç torbadan gelecek ekipler olacak.

1. Torbadan Muhtemel Rakipler

Portekiz

İspanya

Fransa

Almanya

2. Torbadan Muhtemel Rakipler

İtalya

Hollanda

Danimarka

Hırvatistan

3. Torbadan Muhtemel Rakipler

Sırbistan

Belçika

İngiltere

Norveç

Bu güçlü ekipler arasından yapılacak kura çekimi sonucunda Türkiye’nin grup aşamasındaki rakipleri belli olacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ TURNUVA FORMATI

A Ligi’nde rekabet oldukça yüksek olacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 8 takım, iki ayaklı çeyrek finallere yükselecek.

Çeyrek Finaller: 25-30 Mart 2027

25-30 Mart 2027 Final Turnuvası: Haziran 2027

A Ligi’nde üçüncü sırayı alan takımlar, B Ligi ikincileri ile play-off oynayacak. Dördüncü sıradaki takımlar ise doğrudan B Ligi’ne düşecek.

2026-27 UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Müsabakalar Tarih 1 ve 2. maçlar 24-29 Eylül 2026 3 ve 4. maçlar 30 Eylül-6 Ekim 2026 5 ve 6. maçlar 12-17 Kasım 2026 Çeyrek finaller 25-30 Mart 2027 Final ve üçüncülük maçı 9-13 Haziran 2027

SIKÇA SORULAN SORULAR

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta?

Kura çekimi 12 Şubat Perşembe günü TSİ 20.00’de başlayacak.

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

Kura çekimi uefa.tv üzerinden canlı yayınlanacak.

Türkiye hangi ligde mücadele edecek?

Türkiye, 2026-27 sezonunda UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde yer alacak.

Türkiye kaçıncı torbadan kura çekimine katılıyor?

A Milli Takım kura çekimine 4. torbadan katılıyor.

Final maçları ne zaman oynanacak?

Final ve üçüncülük karşılaşmaları 9-13 Haziran 2027 tarihlerinde yapılacak.