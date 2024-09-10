UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan dün oynanan 8 maçla devam etti. Türkiye'nin de yer aldığı dün akşamki maçlarda Türkiye, İzlanda'yı Kerem Aktürkoğlu'nun 3 golüyle 3-1 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi'nde dün onanan maçlar ve skor durumu şöyle:

Güney Kıbrıs 0 - 4 KosovaTürkiye 3 - 1 İzlandaFransa 2 - 0 BelçikaSlovenya 3 - 0 KazakistanRomanya 3 - 1 Litvanya İsrail 1 - 2 İtalyaNorveç 2 - AvusturyaKaradağ 1 - 2 Galler

UEFA Uluslar Ligi'nde 10 Eylül 2024 Salı günü maçlar Türkiye saati ile 21:45'te oynanacak. Bugün oynanan UEFA Uluslar Ligi maçlarıyla Eylül ayı programı da sona erecek. UEFA Uluslar Ligi'nde 10 Eylül 2024 günü programı şöyle:

İrlanda - YunanistanArnavutluk - Gürcistanİngiltere - FinlandiyaÇekya - UkraynaAndorra - Malta Hollanda - AlmanyaMacaristan - Bosna-HersekKuzey Makedonya - Ermenistan