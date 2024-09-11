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UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde Eylül ayı müsabakaları, 10 Eylül Salı günü oynanan 8 maçla sona erdi. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 10 Ekim 2024 Perşembe günü yeniden başlayacak.

Spor
  • 11.09.2024 09:53
  • Giriş: 11.09.2024 09:53
  • Güncelleme: 11.09.2024 10:06
UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
Foto: Depophotos

UEFA Uluslar Ligi'nde Eylül ayı maçları dün oynanan 9 maçla sona erdi. Gecenin en çok merak edilen maçında Hollanda ile Almanya 2 - 2 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan maçlar ve skor durumu şöyle:

Letonya 1 - 0 Faroe Adaları

İrlanda 0 - 2 Yunanistan

Arnavutluk 0 - 1 Gürcistan

İngiltere 2 - 0 Finlandiya

Çekya 3 - 2 Ukrayna

Andorra 0 - 1 Malta 

Hollanda 2 - 2 Almanya

Macaristan 0 - 0 Bosna-Hersek

Kuzey Makedonya 2 - 0 Ermenistan

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 10 Ekim 2024 Perşembe günü yeniden başlayacak. Türkiye ise 11 Ekim 2024 Cuma günü Karadağ ve 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile oynayacak.

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