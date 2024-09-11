UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Uluslar Ligi'nde Eylül ayı müsabakaları, 10 Eylül Salı günü oynanan 8 maçla sona erdi. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 10 Ekim 2024 Perşembe günü yeniden başlayacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde Eylül ayı maçları dün oynanan 9 maçla sona erdi. Gecenin en çok merak edilen maçında Hollanda ile Almanya 2 - 2 berabere kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan maçlar ve skor durumu şöyle:
Letonya 1 - 0 Faroe Adaları
İrlanda 0 - 2 Yunanistan
Arnavutluk 0 - 1 Gürcistan
İngiltere 2 - 0 Finlandiya
Çekya 3 - 2 Ukrayna
Andorra 0 - 1 Malta
Hollanda 2 - 2 Almanya
Macaristan 0 - 0 Bosna-Hersek
Kuzey Makedonya 2 - 0 Ermenistan
UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 10 Ekim 2024 Perşembe günü yeniden başlayacak. Türkiye ise 11 Ekim 2024 Cuma günü Karadağ ve 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile oynayacak.