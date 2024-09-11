UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Uluslar Ligi'nde Eylül ayı maçları dün oynanan 9 maçla sona erdi. Gecenin en çok merak edilen maçında Hollanda ile Almanya 2 - 2 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde dün oynanan maçlar ve skor durumu şöyle:

Letonya 1 - 0 Faroe Adaları İrlanda 0 - 2 Yunanistan Arnavutluk 0 - 1 Gürcistan İngiltere 2 - 0 Finlandiya Çekya 3 - 2 Ukrayna Andorra 0 - 1 Malta Hollanda 2 - 2 Almanya Macaristan 0 - 0 Bosna-Hersek Kuzey Makedonya 2 - 0 Ermenistan

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan 10 Ekim 2024 Perşembe günü yeniden başlayacak. Türkiye ise 11 Ekim 2024 Cuma günü Karadağ ve 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile oynayacak.