UEFA Uluslar Ligi'nde ilk finalist belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk finalist Almanya'yı 2-1 mağlup eden Portekiz oldu.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, ev sahibi Almanya ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Florian Wirtz'in golüyle skoru 1-0 yaptı.

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Konuk ekip, 63. dakikada Francisco Conceiçao ile eşitliği yakalarken, 68. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golüyle 2-1 öne geçti.

FİNAL 8 HAZİRAN'DA

Kalan bölümde rakibinin skoru dengelemesine izin vermeyen Portekiz, sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final karşılaşmasında ise İspanya ile Fransa bugün (5 Haziran Perşembe) karşı karşıya gelecek.

UEFA Uluslar Ligi finali ise 8 Haziran Pazar günü TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.