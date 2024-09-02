UEFA Uluslar Ligi ne işe yarıyor? Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi maçları ne zaman? UEFA Uluslar Ligi maçları hangi kanalda?

Genellikle ülkeler arasında oynanan dostluk maçlarının yerine geçen UEFA Uluslar Ligi, 2026 FIFA Dünya Kupası için de oldukça önemli bir hale geldi. Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi maçları ve Uluslar Ligi formana bakalım:

TÜRKİYE'NİN UEFA ULUSLAR LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ KİM?

Türkiye UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'ndadır. Türkiye'nin B Grubu'ndaki rakipleri Galler, İzlanda ve Karadağ'dır.

GALLER - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, Galler ile deplasmanda Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak. Galler - Türkiye maçı 6 Eylül Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Türkiye Galler maçı TRT 1 televizyonundan şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, İzlanda ile İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacak. Türkiye- İzlanda maçı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak. Türkiye İzlanda maçı TRT 1 televizyonundan şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, Karadağ ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacak. Türkiye- Karadağ maçı 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Türkiye Karadağ maçının TRT 1 televizyonundan şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, İzlanda ile deplasmanda oynayacak. İzlanda - Türkiye maçı 14 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 21:45'te oynanacak. İzlanda Türkiye maçının TRT 1 televizyonundan şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, Galler ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynayacak. Türkiye - Galler maçı 16 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak. Türkiye Galler maçının TRT 1 televizyonundan şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

KARADAĞ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, Karadağ ile deplasmanda oynayacak. Karadağ - Türkiye maçı 19 Kasım 2024 Salı günü saat 22.45'te oynanacak. Türkiye Karadağ maçının TRT 1 televizyonundan şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

UEFA ULUSLAR LİGİ NE İŞE YARIYOR?

UEFA Uluslar Ligi, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunu ilk 2 sırada bitirmemesi halinde oldukça önem taşıyor. Türkiye eğer Dünya Kupası eleme grubunu ilk sırada tamamlarsa doğrudan Dünya Kupası'na katılabiliyor. Türkiye grubunu ikinci tamamlarsa Dünya Kupası için play-off oynuyor.

Eğer Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlayamazsa bu durumda Dünya Kupası'na katılmak için tek şans UEFA Uluslar Ligi. Türkiye eğer UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nu ilk sırada tamamlarsa, Dünya Kupası Grubu'nda ilk 2'ye giremese bile play-off şansı elde edecek. Play-off'a kalan 16 takım arasında ilk maçlarını kazanan takımlar son 8'e kalacak. Son 8 aşamasında da kazanan 4 takım 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.