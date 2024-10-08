UEFA ULUSLAR LİGİ | Türkiye Karadağ maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçı nerede oynanacak? Türkiye Karadağ maçı şifreli mi? Türkiye Karadağ maç kadrosu nedir?

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi 3. maçında Karadağ ile karşılaşacak. Maçın başlamasına çok kısa bir zaman kaldı. Peki Türkiye Karadağ maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye Karadağ maçının kadrosu nedir? Detaylara bakalım:

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde oynadığı 2 maçta 4 puan toplayarak birinci sırada yer alıyor. Türkiye, deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kalırken, İzlanda'yı sahasında 3-1 mağlup etti. Uluslar B Ligi 4. grupta mücadele eden Türkiye'yi 4 puanla Galler ve 3 puanla İzlanda takip ediyor. Karadağ ise oynadığı 2 maçtan da mağlup ayrılarak puansız 4. sırada yer alıyor.

MİLLİ TAKIM KAMP KADROSU

Türkiye'nin Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçlar için oluşturduğu aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Muhammed Şengezer, Abdülkerim Bardakcı, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydın, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy.

MİLLİ TAKIM'DA SAKATLAR-EKSİKLER

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yaptığı son antremanda Merih Demiral tedbir amaçlı idmana katılmadı. Tedavileri süren Mert Günok ve İsmail Yüksek de antremana katılamadı. Yıldız oyuncuların Karadağ maçında forma giyip giymeyeceği Teknik Direktör Vincenza Montella'nın tericihine bağlı olacak. Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak ise sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosunda yer almıyor.

ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ

UEFA Uluslar Ligi, Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası eleme grubunu ilk 2 sırada bitirmemesi halinde oldukça önem taşıyor. Türkiye eğer Dünya Kupası eleme grubunu ilk sırada tamamlarsa doğrudan Dünya Kupası'na katılabiliyor. Türkiye grubunu ikinci tamamlarsa Dünya Kupası için play-off oynuyor.

Eğer Türkiye, FIFA 2026 Dünya Kupası Eleme Grubu'nu ilk 2 sırada tamamlayamazsa bu durumda Dünya Kupası'na katılmak için tek şans UEFA Uluslar Ligi. Türkiye eğer UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nu ilk sırada tamamlarsa, Dünya Kupası Grubu'nda ilk 2'ye giremese bile play-off şansı elde edecek. Play-off'a kalan 16 takım arasında ilk maçlarını kazanan takımlar son 8'e kalacak. Son 8 aşamasında da kazanan 4 takım 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanacak.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Türkiye Karadağ Uluslar Ligi 3. maçı 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21:45'te oynanacak.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA? TÜRKİYE KARADAĞ MAÇI ŞİFRELİ Mİ?

Türkiye Karadağ maçı TV8 ve Exxen platformu üzerinden şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.