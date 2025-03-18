UEFA Uluslar Ligi |Türkiye - Macaristan maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde A Grubuna çıkma yolunda Macaristan ile karşılaşıyor. Peki Türkiye - Macaristan maçı hangi gün, saat kaçta ve nerede oynanacak? Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi'ne dair detaylar haberimizde.
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde A Grubu'na çıkmak için Macaristan ile karşılaşıyor. Türkiye A Milli Takım kadrosu açıklandı. Türkiye - Macaristan maçına dair detaylar şöyle:
A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
Mert Günok (Beşiktaş), Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica).
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?
Türkiye - Macaristan UEFA Uluslar Ligi Play-off birinci maçı 20 Mart 2025 Perşembe günü saat 20:00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak.
TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma TRT 1 ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
MACARİSTAN - TÜRKİYE RÖVANŞ MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA?
Türkiye - Macaristan rövanş maçı 23 Mart 2025 Pazar günü saat 20:00'de oynanacak.