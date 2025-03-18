UEFA Uluslar Ligi |Türkiye - Macaristan maçı hangi gün, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde A Grubuna çıkma yolunda Macaristan ile karşılaşıyor. Peki Türkiye - Macaristan maçı hangi gün, saat kaçta ve nerede oynanacak? Türkiye - Macaristan maçı hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Uluslar Ligi'ne dair detaylar haberimizde.

A- A A+

Foto: Depophotos