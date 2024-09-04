UEFA Uluslar Ligi’nde ilk rakip Galler oldu

Spor Servisi

A Milli Takımın, UEFA Uluslar Ligi’ndeki 4. macerası B Ligi 4. Grup’ta deplasmanda oynayacağı Galler maçıyla başlayacak. Galler’in başkenti Cardiff’te bulunan Cardiff City Stadyumu’nda 6 Eylül Cuma günü oynanacak ve TSİ 21.45’te başlayacak müsabakada Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi’nin yardımcılıklarını Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.

9 Eylül’de İzmir’de İzlanda karşısına çıkacak milliler, 11 Ekim’de ise Karadağ’ı konuk edecek. 14 Ekim’de İzlanda deplasmanına çıkacak ay-yıldızlı ekip, 16 Kasım’da Galler’i ağırlayacak ve 19 Kasım’da Karadağ ile oynayacağı maçla grubunu tamamlayacak. Uluslar Ligi’nde iki kez B Ligi ve bir kez de C Ligi’nde mücadele eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü kez mücadele edeceği B Ligi’ni zirvede tamamlayarak ilk kez A Ligi’ne yükselmeye çalışacak.