UEFA zaferinin 24. yılı kutlandı

Spor Servisi

Galatasaray Kulübü, futbolda 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nın 24'üncü yıl dönümünü düzenlenen etkinlikle kutladı. İnşaatı devam eden Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe, kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, kulübün eski başkanlarından Burak Elmas, Faruk Süren, Adnan Polat ve Alp Yalman ile UEFA Kupası'nı kazanan takımın oyuncuları katıldı.

Dursun Özbek, UEFA Kupası şampiyonluğunun Türk futbol tarihindeki en büyük zafer olduğunu belirterek, "Bundan sonraki yönetimlere düşen şey, bunun tekrarlanması. Umarım ilerleyen dönemlerde yönetimler, kulübümüze daha büyük zaferler yaşatır. Okan hocayla iki senedir çalışıyoruz. Kendisi takımımızı başarıdan başarıya koşturuyor. Umarım yeni yönetimle yeni başarılar yaşayacak" ifadelerini kullandı.

Dönemin kulüp başkanı Faruk Süren, 17 Mayıs 2000’de kazanılan büyük başarıya değinerek, "Bu başarıyı tekrarlamamız lazım. Mayıslar bize yakışıyor. Florya’daki tesislerde güçlü bir takım çıktı. Çok değerli bir kupayı camiaya ve ülkemize kazandırdılar. Bugün çok güzel bir tesis gördük. Bu bir mesajdı. Yaptığımızın belki de bir yukarısını yapmamız lazım. Okan hoca direksiyonu eline aldı. O hedefe götürecek bizi. Rakibimizi mağlup edip sezonu kupayı bitirelim" diye konuştu.

17 MAYIS’IN ÖNEMİ

Eski başkan Adnan Polat da 17 Mayıs’ın kendisi için de çok anlamlı olduğunu anlatarak, "Üç sene önce 17 Mayıs’ta bir torunum oldu. Saat 19.05’de doğdu. Babası da ismini ‘Aslan’ koydu. Bu tesisleri de gördüğüm için çok mutluyum. Yönetim kurulunun burası için çok mücadele ettiğini biliyorum. Kulüplerin ve ülkenin ekonomisine rağmen bu tesislere taşınmak, çok önemli. Kolay bir iş değil. Yeni bir dünya kuruluyor burada. Geçen zamana ayak uyduruyoruz. Ali Sami Yen yıkılırken ağlamıştım. Florya da yıkılacak ve onun üzüntüsü var bende. Umarım nice şampiyonlukları burada kutlarız" ifadelerini kullandı.