UEFA’dan Fernando Muslera’ya 3 maç ceza
UEFA Disiplin Kurulu,Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı rövanş maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.
Kaynak: DHA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşmişti.
İlk maçta deplasmanda 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar 27 Ağustos’ta evinde oynadığı maçta 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi biletini alamamıştı.
38 yaşındaki Uruguaylı kalecinin Avrupa Ligi'nde forma giyemeyeceği 3 maç:
Galatasaray - Paok
Rigas Skola - Galatasaray
Galatasaray - IF Elfsborg