Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

UEFA’dan Fernando Muslera’ya 3 maç ceza

UEFA Disiplin Kurulu,Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı rövanş maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi.

Spor
  • 17.09.2024 19:43
  • Giriş: 17.09.2024 19:43
  • Güncelleme: 17.09.2024 19:45
Kaynak: DHA
UEFA’dan Fernando Muslera’ya 3 maç ceza
AA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşmişti.

İlk maçta deplasmanda 3-2 yenilen sarı-kırmızılılar 27 Ağustos’ta evinde oynadığı maçta 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi biletini alamamıştı.

38 yaşındaki Uruguaylı kalecinin Avrupa Ligi'nde forma giyemeyeceği 3 maç:

Galatasaray - Paok

Rigas Skola - Galatasaray

Galatasaray - IF Elfsborg

Spor Toto, Galatasaray hakkında suç duyurusunda bulundu
BirGün'e Abone Ol