UEFA’dan İngiliz takımlarının kadro artışı talebine onay çıkmadı

Premier Lig kulüplerinin Şampiyonlar Ligi kadrolarının 28 oyuncuya çıkarılması yönündeki talebi, UEFA nezdinde karşılık bulmadı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre öneri, kulüpler arasında görüş birliği sağlanamaması nedeniyle ilerletilmedi.

The Guardian’ın aktardığına göre, söz konusu teklif geçen ay UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi toplantısında gündeme geldi. Ancak öneri, 20 Mayıs’ta İstanbul’da oynanacak Avrupa Ligi finali öncesinde yapılacak UEFA İcra Kurulu toplantısının resmi gündemine alınmadı.

İSPANYOLLAR ENDİŞELİ

Toplantıda özellikle İspanyol kulüp temsilcilerinin çekinceleri belirleyici oldu. İspanyol tarafının, Premier Lig ekiplerinin yüksek mali gücünü daha geniş kadrolarla avantaja çevirebileceği yönünde endişe taşıdığı ifade edildi.

Öte yandan UEFA’nın mevcut kadro kurallarını tamamen rafa kaldırmadığı, ancak olası bir değişikliğin kısa vadede gündemde olmadığı belirtildi.

Haberde, yaklaşık 20 yıl önce yürürlüğe giren kadro düzenlemelerinin, UEFA’nın 2027-2028 sezonuyla başlayacak yeni yayın hakları döngüsü öncesinde yeniden ele alınabileceği bilgisi de yer aldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 6 Premier Lig temsilcisinin tamamı son 16 turuna yükselirken, çeyrek finale kalan takım sayısının 2’de kalması da tartışmaların arka planındaki unsurlardan biri olarak öne çıktı.