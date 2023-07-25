UEFA’dan Orhan Erdemir’e görev

UEFA Gözlemcisi Orhan Erdemir, İsviçre’nin Basel ile Kazakistan’ın Tobol takımları arasında 27 Temmuz 2023 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, "UEFA Gözlemcimiz Orhan Erdemir, İsviçre’nin Basel ile Kazakistan’ın Tobol takımları arasında 27 Temmuz 2023 Perşembe günü oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk müsabakasında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. İsviçre’nin Basel şehrindeki St. Jakob-Park Stadyumu’nda saat 19.30’da başlayacak müsabaka Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Gustavo Correia tarafından yönetilecek" denildi.