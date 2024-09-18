UEFA’nın temposundan bıktık, biz de insanız

Haber Merkezi

Futbol dünyası FIFA ve UEFA’nın her geçen gün artan maç yoğunluğuna sessiz kalmasına tepki verdi. İlk tepki veren isimlerden biri olan Manchester City’nin orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, "Sezonlar giderek uzuyor. Belki bu sezon normal geçecek ama 2026’da Dünya Kupası ile birlikte takvim daha da karmaşık hale gelecek. Bu durum UEFA ve FIFA’nın umurunda bile değil. Onlar parayı önemsiyor" demişti. Liverpool’un yıldız kalecisi Alisson Becker de bu duruma tepki verenler arasındaydı: "Kimse oyunculara yoğun fikstür hakkında ne düşündüklerini sormuyor. Bu durumdan gerçekten bıktık."

Son tepki ise Manchester City’nin savunma oyuncusu Manuel Akanji’nden geldi. Akanji, futbolcuların insan olduğunu vurgulayarak, “FIFA ve UEFA, maç programını sürekli artırıyor. Biz de insanız, sürekli bu tempoda oynamak zorunda değiliz. 30 yaşında futbolu bırakabilirim. Artık bu yoğun tempodan bıktım” dedi.