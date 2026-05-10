UFC'de Sean Strickland, Khamzat Chimaev’i hakem kararıyla yendi

Sean Strickland, ilk UFC şampiyonluğunu kaybetmesinden iki yıldan uzun bir süre sonra yeniden zirveye çıktı.

UFC 328’in Newark, New Jersey’deki Prudential Center’da düzenlenen ana maçında Strickland, ezeli rakibi Khamzat Chimaev’i bölünmüş hakem kararıyla yenerek orta sıklet kemerinin sahibi oldu.

GÜREŞİNE KARŞILIK VERDİ

Karşılaşma boyunca ayakta etkili bir performans ortaya koyan Strickland, özellikle isabetli yumrukları ve rakibinin güreş girişimlerine karşı gösterdiği başarılı savunmayla dikkat çekti.

Hakemlerden ikisi mücadeleyi Strickland lehine değerlendirirken, bir hakem ise Chimaev’i üstün gördü.

Gecenin en tempolu ve en çok konuşulan karşılaşması ise yan ana maçta yaşandı. Erkekler sinek sıklet şampiyonu Joshua Van, Tatsuro Taira karşısında kemerini korumayı başardı.