Ufuk Bayraktar adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı

Tutuklama istemiyle savcılığa sevk edilen oyuncu Ufuk Bayraktar, adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

Oyuncu hakkında adli kontrol şartı getirilerek yurt dışı yasağı ve karakola imza atma şartı getirildi..

Beyoğlu'ndaki bir restoranda çıkan kavgaya ilişkin sinema ve film oyuncusu Ufuk Bayraktar ile arkadaşı gözaltına alındı.

Kılıçali Paşa Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde oyuncu Ufuk Bayraktar (44) ve arkadaşı Volkan A. (31) ile gittikleri restoranın sahibi A.P. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında iş yeri sahibi A.P., Bayraktar ve arkadaşı tarafından darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekiplerince gözaltına alınan Bayraktar ve Volkan A. emniyete götürdü.

İşletme sahibi A.P.'nin emniyetteki ifadesinde, 8 Temmuz'da da aynı olayın tekrar meydana geldiğini, herhangi bir şikayette bulunmadıklarını, şüpheli şahısların baskı kurarak kendilerinden haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarını söylediği öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Bayraktar ve Volkan A, "yağma", "kasten yaralama", "tehdit ve hakaret" suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Bayraktar’ın tehditlerde bulunduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bugün sabah saatlerinde Bayraktar’ı gözaltına aldı.

Oyuncu Ufuk Bayraktar, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bayraktar, 'Nitelikli yağma', 'Tehdit-hakaret' ve 'Kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Bayraktar savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bayraktar, buradaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

10 BİN LİRA HARAÇ İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ufuk Bayraktar’ın yaklaşık 1 ay önce restorana gidip iş yeri sahibiyle aralarında sohbett ettiğine dair görüntüler de ortaya çıktı.

Bayraktar’ın iş yeri sahibinden 'Koruma' adı altında yaklaşık 25 bin lira istediği, iş yeri sahibinin bunu kabul etmemesi üzerine, Bayraktar'ın bu kez iş yeri sahibinden 10 bin lira talep ettiği öne sürüldü.