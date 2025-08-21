Ufuk Bayraktar gözaltına alındı

Oyuncu Ufuk Bayraktar, Beyoğlu’ndaki bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberindeki iddiaya göre geçtiğimiz hafta bir restorana 5 kişiyle giderek “haftalık 25 bin lira vereceksin” diyen Bayraktar, dün (20 Ağustos Çarşamba) tekrar gelip talebini 10 bin liraya düşürdü.

Görüntülerde bir kişiye tehditler savuran Bayraktar’ın ‘seni vuracağım’ diyerek bağırdığı görüldü.

Oyuncu gözaltına alındı.

GEÇMİŞTE DE HAPİS YATMIŞTI

Ufuk Bayraktar, 2007 yılında karıştığı bir olay nedeniyle altı ay hapiste kalmıştı.

Oyuncu, kariyerinde birçok yapımda yer almasına rağmen, en çok Ezel dizisinde Tuncel Kurtiz’in hayat verdiği Ramiz Dayı karakterinin gençliğini oynamasıyla tanınmıştı.