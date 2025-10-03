Ufuk Bayraktar hakkında 12 yıla kadar hapis istemi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir mekandan haraç istediği suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan oyuncu Ufuk Bayraktar için 12 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bayraktar hakkında Beyoğlu’nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla “İş yerinde birden fazla kişiyle yağma” suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

NE OLMUŞTU?

Ufuk Bayraktar'ın, Beyoğlu’nda bir restoranı basarak 25 bin TL haraç istediğine dair kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Kılıçali Paşa Mahallesi'nde saatlerinde oyuncu Ufuk Bayraktar'ın arkadaşı Volkan A. ile gittikleri restoranın sahibi A.P. arasında kavga çıkmıştı. Kavga sırasında iş yeri sahibi A.P., Bayraktar ve arkadaşı tarafından darbedilmişti.

21 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen Bayraktar, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.