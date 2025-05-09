Ufuk Keskin’in kuyu tipi cezaevinde kalması hayati risk: İnsanca şartlar sağlanmalı

F tipi cezaevlerinin ardından açılan ve kuyu tipi olarak adlandırılan Y ve S tipi yüksek güvenlikli hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri ülke gündemindeki yerini koruyor.

“Tehlikeli tutuklular” için yapıldığı ileri sürülen bu cezaevlerine birçok siyasi tutuklu da bulunuyor. Onlardan biri de 27 yıldır cezaevinde olan, 2024 yılında Şakran 1 No’lu T tipi Cezaevi’nden Sincan 1 No’lu Yüksek Güvenlikli YGC Tipi Cezaevi’ne sevk edilen hasta tutuklu Ufuk Keskin. Kuyu tipi hapishanede bulunan Keskin’in diyabet, çölyak, laktoz alerjisi, rayno fonomoni, (kan dolaşımı hastalığı) bel ve boyun fıtığı, polen ve küf alerjisi, gastriti ve diş hastalıkları var. Ayrıca Keskin’in yakın zamanda el sinirlerinde tahribat oluştuğu da tespit edildi.

RAPOR SEVK EDİLMELİ DEDİ

2024 yılının Ekim ayında Ankara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği tarafından düzenlenen raporda, “Hastanın hipoglisemi riski nedeniyle tek kişilik hücrede kalması tıbbi açıdan sakıncalıdır” denildi.

Ocak ayında ise Keskin için Etlik Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından verilen sağlık kurulu raporunda, “Hastanın tek kişilik odada kalmasının tıbbi açıdan sakıncalı olduğu kanaatine varılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Sağlık kurulu raporlarına rağmen Ufuk Keskin’in kuyu tipi olmayan bir hapishaneye sevk edilme talebi reddedildi, mevcut hastalıkları için sağlanması gereken ısıtıcı, diyet menü gibi birçok koşul da cezaevi yönetimince sağlanmadı.

İHTİYAÇLARINA ERİŞEMİYOR

Pazartesi günü Keskin’i ziyarete giden Avukat Ceren Yılmaz BirGün’e son gelişmeleri aktardı. Yılmaz, Keskin’in heyet raporu almak üzere hastaneye götürülmesi nedeniyle yanında kaldığı kişi ile görüştüğünü belirtti. Çölyak rahatsızlığı nedeniyle daha önce kaldığı hapishanede Keskin’e ekmek yapma makinesi verildiğini vurgulayan Yılmaz, “Şu an bulunduğu cezaevi girişinde bu makine kendisine verilmedi, buna ilişkin infaz hâkimliğine yaptığı başvuru da reddedildi” dedi. Keskin’in diyabet, çölyak ve laktoz alerjisi nedeniyle doktor tarafından verilen özel bir diyet listesi bulunduğunu söyleyen Yılmaz, “Laktozsuz peynir ve yoğurt gibi ürünler kantinde düzenli olarak temin edilmiyor” diye konuştu.

24 SAAT HÜCREDEYİM

Ufuk Keskin ise yazdığı mektupta şu ifadeleri kullandı: “Diyet yiyeceklerini vermiyorlar. Kantinden de alamıyorum. Açıkçası aç kalıyorum. Hipoglisemiye giriyorum. Kantin 2,5 ay sonra toz peynir getirdi. 20 gün sadece ekmekle kahvaltı yaptım. Her yarım saatte bir gardiyanlar gelip komaya girdim mi diye kontrol ediyor. 24 saat hücredeyim, 1 saatlik havalandırmaya çıkmıyorum.”

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AÇLIK GREVİNDELER

R, Y, S ve Yüksek Güvenlikli cezaevlerinin kapatılması, sevk uygulamasının son bulması, ağır hasta tutsakların serbest bırakılması ve sevk taleplerinin kabul edilmesi talebiyle 9 tutuklu süresiz açlık grevinde. Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan Sercan Ahmet Arslan 183, Mulla Zincir 159, Serkan Onur Yılmaz 162 ve Ayberk Demirdöğen 42 gündür açlık grevinde. Sincan Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan Baki Can Işık 123, Mithat Öztürk 67, Hasan Ali Akgül ve Ali Aracı ise 62 gündür eylemlerini sürdürüyor.

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İNSANİ DEĞİL

“Tehlikeli tutuklular” için yapıldığı ileri sürülen kuyu tipi diye tanımlanan Y ve S tipi cezaevlerine adli tutukluların yanı sıra siyasi tutuklular da sevk edildi. Tutukluların 5 metrekarelik alanlarda yaşamaları isteniyor. Kuyu tipi hapishanelerin inşasına yaklaşık 5 yıl önce başlanırken tutukluların bulunduğu tek kişilik hücreler mutfak, tuvalet ve yatağın çıkarılmasıyla yalnızca enine ve boyuna 5 adım atılacak şekilde tasarlanmış durumda. Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre ülke çapında 13 tane Y Tipi Kapalı Cezaevi, 23 tane Yüksek Güvenlikli Cezaevi ve 7 tane S Tipi Kapalı Cezaevi bulunuyor. Y Tipi hapishanelerde tecrit ve izolasyon hâkim iken gardiyanlarla bile yüz yüze gelemeyen tutukların hücrelerinde havalandırmaları dahi bulunmuyor. Tutuklu ve hükümlüler havalandırmalara günde 1 saat ve tek başına çıkarılıyor.

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BABASI DA TUTUKLANDI

Ufuk Keskin'in Babası Fahrettin Keskin de kuyu tipi hapishanelerin kapatılması talebiyle yapılan basın açıklamasına katıldığı için 2024 yılının Kasım ayında tutuklandı. Baba Keskin’in 29 Mayıs’ta davası görülecek.