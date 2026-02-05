Ufuk Özkan'dan nakil sonrası ilk fotoğraf

Uzun zamandır organ nakli bekleyen Ufuk Özkan'a uygun karaciğer 2 gün önce nakli yapıldı.

Doktorları, Özkan'ın 11 saat süren zorlu bir ameliyat geçirdiğini, karaciğer naklinin başarıyla tamamlandığını ve sanatçının durumunun iyi olduğunu belirtti.

Daha önce Ufuk Özkan ile aynı sette çalışan görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık, ünlü oyuncuya donör olmuştu.

Ameliyatın ardından Ufuk Özkan ve donör Salih Kıvırcık'tan ilk kare geldi.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından hem ağabeyi Ufuk Özkan'ın hem de Salih Kıvırcık'ın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler."