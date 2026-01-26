Ufuk Özkan'ın doktorundan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Karaciğer yetmezliği teşhisiyle hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan’ın tedavi süreci hakkında Medipol Sağlık Grubu’ndan kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapıldı.

Özkan için donör arayışının devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Onur Yaprak, "Hastamızla daha önce yolları kesişmiş eski çalışma arkadaşları arasından, şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 verici adayı bulunmaktadır" ifadelerini kullandı

TEDAVİ SÜRECİ 2023’TE BAŞLADI

Prof. Dr. Onur Yaprak, tedavi sürecinin ilk olarak 2023 yılı Temmuz ayında başladığını belirterek, Ufuk Özkan’ın siroz ve karaciğer yetmezliği tablosuyla hastaneye başvurduğunu ifade etti. Yaklaşık 14 gün süreyle yatarak tedavi altına alınan hastanın genel durumunun düzelmesi ve o dönem için karaciğer nakli gereksinimi bulunmaması nedeniyle, gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildiğini bildirdi. Hastanın 2024 yılı içerisinde yeniden rahatsızlanarak yaklaşık bir hafta süreyle yatarak tedavi gördüğü, 2025 yılı ağustos ayında ise yaklaşık 20 gün süren bir tedavi süreci yaşadığı aktarıldı. Bu dönemde yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından karaciğer nakli yapılması yönünde karar alındığı ve hastanın donör arayışı konusunda bilgilendirildiği ifade edildi.

GEREKLİ BİLGİLENDİRME YAPILDI

Özkan’ın 10 Ocak 2026 tarihinde, önceki klinik tablolarına kıyasla daha ağır bir tabloyla hastanemize yeniden başvurduğunu belirten Prof. Dr. Yaprak, “Acilen yatışı gerçekleştirilmiş ve gerekli tedavisine başlanmıştır. Yapılan değerlendirmelerde, karaciğer yetmezliğini gösteren MELD skoru başvuru anında 22 olarak saptanmıştır. Süreç içerisinde, uygun bir canlı donör adayı bulunması halinde gerekli hazırlıkların yapılması gerektiği kendisine yeniden aktarılmıştır” dedi.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Süreç içerisinde hastamızın yakınları ve sevenleri tarafından donör olabilmek amacıyla çok sayıda başvuru alındığının altını çizen Prof. Dr. Yaprak, “Hastamızla daha önce yolları kesişmiş eski çalışma arkadaşları arasından, şu ana kadar anatomik ön değerlendirmeleri geçen 3 verici adayı bulunmaktadır. Gerekli tıbbi ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından donör adayının netleşmesi halinde, tarafımızca yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Mevcut aşamada kesinleşmiş bir verici bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

MELD SKORU 14’E DÜŞTÜ

Prof. Dr. Yaprak açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

“Donör arayışı devam ederken, hastamız Ufuk Özkan’ın sağlık durumunda da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Karaciğer yetmezliği tablosunda yeniden iyileşme sağlanmış, 22 olan MELD skoru nakil gerekliliği açısından eşik değer kabul edilen 15’in altına gerileyerek 14’e düşmüştür. Ancak bu klinik iyileşme, hastamızın uygun koşullar oluştuğunda karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini değiştirmemektedir. Yoğun ziyaretçi trafiğine bağlı olarak influenza A enfeksiyonu gelişmiş olup, enfeksiyona ait semptomlar giderek azalmaktadır. Hastamızın genel durumu iyi olup izlem ve tedavisine devam edilmektedir.”