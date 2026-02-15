Ufuk Özkan’dan ‘yoğun bakım’ iddialarına yanıt

Uzun süredir karaciğer yetmezliği ile mücadele eden ve geçtiğimiz hafta karaciğer nakli yapılan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, hakkında çıkan "durumu ağırlaştı" iddialarına yanıt verdi.

Bir özel hastanede Organ Nakli Bölümü’nün cerrahları Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek hem oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıklamıştı.

Son günlerde hem Ufuk Özkan’ın hem de donör Salih Kıvırcık’ın sağlık durumlarının ağırlaştığı ve yoğun bakıma alındıkları yönünde iddialar gündeme geldi. Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajda söz konusu iddiaları yalanladı. Özkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: