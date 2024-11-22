Ufuk Uras: Kavala ve Demirtaş konularını açmadım

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 2 gün önce görüşen eski milletvekili ve akademisyen Ufuk Uras, görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul Özkök, T24'teki köşesinde kaleme aldığı yazıda Ufuk Uras'a sorduğu soruyu ve aldığı cevabı açıkladı.

"KONUNUN ÖNEMİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM AMA AÇMADIM"

Uras'a “Konuşmanızda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş konusunu da açtınız mı?" diye soran Özkök, Uras'tan "Hayır açmadım" cevabı aldığını söyledi. Özkök, Uras'ın açıklamasını ise şu şekilde paylaştı:

"Bu konunun önemini ben de çok iyi biliyorum ama açmadım. Sadece genel olarak hukukun üstünlüğü gibi konulara değindim. Nedeni şu. Çok güzel bir girişim oldu. Bu çok önemli gelişmede görüş ayrılıklarından ziyade görüş birliği olan konularda ilerlemeyi tercih ettim."

"ANA DİL VEYA KISMÎ AF"

Öte yandan HaberTürk yazarı Nagehan Alçı da Ufuk Uras ile konuşmasını köşesine taşıdı. Uras'ın ana dil veya kısmî af ile ilgili bir gelişme olabileceğine dair öngörüsü bulunduğunu kaydeden Alçı, konuşmalarında Uras'ın sözlerini şöyle aktardı:

"Benim gördüğüm ciddi bir hazırlık var. Bu kısmi bir af olabilir ya da anayasada ana dille ilgili bir şey olabilir, sonuçta üzerine düşünülen, hazırlık yapılan bir konu. Devlet Bey ilk adımı AK Parti’den bekliyor, bunu da bizim mecliste 50 milletvekilimiz var diye sayının üzerine basarak vurguladı. AK Partili vekillerden destek bekliyor Bahçeli.”