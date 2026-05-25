Ufukta belirsiz ‘barış’

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı başlattığı savaşın üçüncü ayında Tahran’la kapsamlı barış anlaşmasının “büyük ölçüde hazır olduğunu” ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağını açıkladı. İran ise Hürmüz’ün tamamen açılacağı iddiasını reddederek bu konuda kararın yalnızca bölge ülkeleri tarafından alınabileceğini söyledi.

Trump, sosyal medya paylaşımında üçüncü ayını geride bırakmaya hazırlanan savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşmanın “büyük ölçüde müzakere edildiğini” açıkladı. Trump, “nihai detayların şu anda görüşüldüğünü ve kısa süre içinde duyurulacağını” söyledi.

60 GÜNLÜK ATEŞKES

Trump’ın duyurduğu çerçeve anlaşmanın detayları henüz resmen açıklanmazken Reuters, CNN, AP ve Axios’a konuşan kaynaklara göre anlaşma savaşın resmen sona erdirilmesini, Hürmüz Boğazı’nın kademeli biçimde yeniden açılmasını, ABD’nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasının gevşetilmesini ve İran’ın dondurulmuş bazı varlıklarının serbest bırakılmasını içeriyor.

Axios’a göre anlaşmanın ilk aşamasında ateşkesin 60 günlük uzatılması öngörülüyor. Taslak metne göre Hürmüz Boğazı 60 gün boyunca geçiş ücreti alınmadan açık tutulacak. İran’ın da gemi trafiğinin kesintisiz sürmesi için boğaza yerleştirilen mayınları temizlemeyi kabul edeceği aktarıldı.

İRAN’A MUAFİYET

Bu süre içinde İran’ın petrol satabilmesi için bazı yaptırımlardan muafiyet sağlanırken tarafların Tahran’ın nükleer programı üzerine yeni müzakerelere başlaması planlanıyor. Axios’a konuşan yetkililer, ayrıca taslak anlaşmanın İsrail ile Hizbullah arasındaki karşılıklı saldırıların sona erdirilmesini de içerdiğini öne sürdü.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İran ile olası anlaşmaya ilişkin taslakta “ciddi ilerleme” kaydettiklerini belirtirken “nihai hedefin İran’ıhn nükleer silaha sahip olamayacağı” olduğunu söyledi. Rubio, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açık tutulmasını hedefleyen taslak üzerinde de son 48 saatte Körfez ülkeleriyle ilerleme sağlandığını ifade etti.

TAHRAN’DAN YALANLAMA

Öte yandan Trump’ın Hürmüz’ün yeniden açılacağına yönelik açıklamasına İran cephesinden itiraz geldi. Fars Haber Ajansı, boğazın tamamen serbest geçişe açılacağı iddiasının gerçeği yansıtmadığını yazdı. Haberde, İran’ın savaş öncesi gemi geçiş sayılarına dönülmesine izin verdiği ancak bunun “tam serbest geçiş” anlamına gelmediğin altını çizdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakın Tasnim haber ajansı da muhtemel mutabakat zaptında, Hürmüz’den geçecek İran gemileri için ABD protokolünün uygulanmasına dair herhangi bir maddenin bulunmadığını öne sürdü.

NÜKLEER DOSYA İDDİASI

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi ise İran'ın, ABD ile müzakerelerde en büyük anlaşmazlık noktalarından yüksek derecede zenginleştirilmiş uranyum stokundan vazgeçmeyi kabul ettiğini iddia etti. Yetkililer, İran'ın elindeki uranyumdan vazgeçeceğine dair genel bir taahhütte bulunduğunu, sürecin teknik detaylarının ise yapılacak anlaşmanın ardından başlayacak müzakerelerde netleştirileceğini belirtti.

Tasnim’e konuşan bir kaynak ise İran’ın uranyum zenginleştirmesini 10 yıl süreyle durdurmayı kabul ettiği iddialarını yalanlarken şu andaki tüm görüşmelerin sadece “savaşı sona erdirmeye” odaklandığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise ülkesinin nükleer silah üretmeyi hedeflemediğini belirterek "Dünyaya, nükleer silah peşinde olmadığımıza ilişkin güvence vermeye hazırız" dedi.