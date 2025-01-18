Ufukta tek haneli enflasyon yok

Ekonomi Servisi

Sermaye çevreleri ve CEO'lardan oluşan 68 kişinin katılımıyla yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, ufukta tek haneli enflasyon gözükmedi. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası için enflasyon tahmini geriledi, dolar/TL tahmini fırladı. Ankete göre, enflasyonda yıl sonu beklentisi yüzde 27,05 olurken dolar/TL tahmini de 43,02'ye yükseldi.

Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi gerilese de orta vadede tek haneli enflasyon öngörüsü ortaya konmadı. Piyasaya göre, enflasyon 5 yıl sonra dahi yüzde 11,04 seviyesinde, çift haneli gerçekleşecek.

Piyasanın yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi, yüzde 45,3'ten yüzde 27,05'e geriledi. 12 ay sonrası için TÜFE tahmini yüzde 27,07'den yüzde 25,38'e indi. 24 ay sonrası için enflasyon tahmini yüzde 18,47'den yüzde 17,72'ye geriledi. Ankette ocak ayına ilişkin enflasyon tahmini yüzde 4,07 oldu. Ankete katılanlar, 2024 boyunca belirgin bir değişim kaydetmeyen dolar/TL'de 12 ay sonrası için 43,81'lik öngörüde bulundu.

FAİZDE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Ankette 3 ay sonrası için politika faizi tahmini yüzde 43,50'den yüzde 40,91'e indi. 12 ay sonrası için politika faizi öngörüsü yüzde 30,88'den yüzde 29,14'e geriledi. Katılımcılar, Merkez'in bu ay politika faizinde 2,5 puanlık indirime giderek politika faizini yüzde 45'e çekmesini bekliyor.

Anketi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Beklentilerde iyileşme devam ediyor" dedi. Şimşek, sermayenin tek haneli enflasyon öngörüsünün olmamasına ise sosyal medya paylaşımında değinmedi. Ankette yıl sonu büyüme tahmini yüzde 3'ten yüzde 3,1'e yükseldi. Yıl sonuna ilişkin cari açık tahmini 9,7 milyar dolardan 17,42 milyar dolara yükseldi. 2026 için cari açık öngörüsü ise 17,95 milyar dolardan 22,5 milyar dolara çıktı.

∗∗∗

ERDOĞAN: SABIR, ÇOĞU GİTTİ AZI KALDI

Bakan Şimşek ekonomide toz pembe tablo çizerken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yurttaşa yine "Sabır" dedi. Enflasyonun, ‘açgözlülükten’ kaynaklandığını iddia eden Erdoğan, "Esasen işçi, memur, emekli, küçük esnaf, çiftçi gibi kesimlerin gelirlerinde tarihin en büyük artışlarını gerçekleştirdik. Ancak hayat pahalılığının yol açtığı dengesiz fiyatlama, daha doğrusu açgözlülük, kira ve konut fiyatlarından gıda ve eğitime kadar her alanda maalesef bu artışları zamanla eritiyor. Yılbaşında yaptığımız ücret artışlarının oranlarını belirlerken önceliği enflasyon hedefimize vermemizin sebebi işte bu gerçektir" diye konuştu. "Biraz daha sabır" diyen Erdoğan, "Enflasyon düştükçe ücret artışları daha anlamlı olacak. Milletimizden bize güvenmesini biraz daha sabırlı olmasını istiyoruz. Çoğu gitti, azı kaldı" diye konuştu.

∗∗∗

‘ZORLU SÜREÇ DAHA YENİ BAŞLIYOR’

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, kötümser öngörülerini art arda sıraladı. Turan, "Şimdi daha zorlu bir süreç başlıyor. Hedeflenen seviyelere ulaşabilmemiz için bütüncül bir bakış açısıyla hareket ederek para politikasını daha uyumlu bir mali politika ve yapısal reformlarla desteklememiz gerekiyor" diye konuştu.