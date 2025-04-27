Uganda'da Ebola salgını sona erdi

UGANDA, başkent Kampala’da 42 günlük izleme sürecinin tamamlanmasının ardından Ebola salgınının sona erdiğini açıkladı.

Uganda Sağlık Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, başkent Kampala’da 42 günlük izleme sürecinin tamamlanmasının ardından Ebola salgınının sona erdiğini bildirdi.

Bakanlık, son teyitli hastanın 14 Mart'ta taburcu edilmesinden bu yana geçen 42 günün ardından yeni bir vaka görülmediğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Uganda'da izleme sürecinin tamamlanmasıyla ülkede Ebola salgının sona erdiğini duyurdu. DSÖ'den yapılan açıklamada, salgın sürecinde 12’si doğrulanmış, 2’si olası olmak üzere 14 vaka kaydedildiği, bunlardan 4'ünün hayatını kaybettiği, 10'unun ise iyileştiği aktarıldı. Açıklamada, toplam 534 temaslı kişinin takip edildiği vurgulandı.