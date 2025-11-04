Uganda'da sel ve heyelanlarda 21 kişi yaşamını yitirdi

Uganda'nın doğusundaki Sebei bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından oluşan sel ve heyelanlarda en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Sebei bölgesinin Bukwo, Kween ve Chesower ilçelerinde 31 Ekim'den bu yana etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara yol açtı.

Yetkililer, meydana gelen afetlerde 2'si bebek toplam 21 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Öte yandan en az 20 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Sel ve heyelan nedeniyle çok sayıda bina toprak altında kalırken, bazı yollar ulaşıma kapatıldı.

Afetlere Hazırlıktan Sorumlu Devlet Bakanı Lillian Aber yaptığı açıklamada, yüksek riskli bölgelerde yaşayan vatandaşlara derhal buraları boşaltmaları çağrısında bulundu.

Bakan Aber, yerlerinden olan aileler için Kween ilçesinde geçici bir barınma alanı kurulacağını bildirdi.