Uganda, Kenya üzerinden yaptığı petrol ithalatına son veriyor
Uganda, komşusu Kenya üzerinden yaptığı petrol ithalatını fiyatlardaki artıştan ötürü tamamen durdurma kararı aldı.
Uganda Meclisi, çıkardığı yeni yasayla Uganda Ulusal Petrol Şirketine (UNOC) iç pazara tedarik edilecek tüm petrolü tek başına satın alma yetkisi verdi.
Meclisten çıkan yeni yasanın devlet başkanı tarafından onaylanmasıyla komşu Kenya'daki şirketlerin Uganda'ya yaptığı ithalat duracak.
Yıllardır ülkenin petrol ihtiyacının tamamına yakınını karşılayan Kenyalı şirketler, petrol fiyatlarında artışa neden oldukları gerekçesiyle eleştiriliyordu.
Ugandalı siyasetçiler, aracı olmadan yapılacak anlaşmalarla akaryakıt fiyatlarının düşeceğini savunuyor.
Denize kıyısı olmayan Uganda, Kenya'nın Mombasa Limanı'ndan yaptığı ithalattan vazgeçerek, ithalatın çoğunu Tanzanya'dan yapmayı planlıyor.