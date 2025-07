Uğradığı silahlı saldırıda öldürülen kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya, görev yaptığı hastane önünde anıldı

Konya'da, 2022 yılında Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya, görev yaptığı hastanenin önünde anıldı. Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Diş Tabibi Özgür Öz, "Sağlık kurumları, hekimler için güvenli çalışma alanları haline getirilmelidir. Şiddeti cesaretlendiren cezasızlık politikalarına derhal son verilmelidir. Her hekimin, her sağlık çalışanının can güvenliği devletin sorumluluğundadır" dedi.

Kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya, 2022 yılında Konya'da görev yaptığı Şehir Hastanesi'nde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Karakaya için görev yaptığı hastanenin önünde açıklama yapıldı. Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Diş Tabibi Özgür Öz, şunları kaydetti:

"Bugün burada, bir hekimin görevi başında can vermesinin üzerinden geçen zamana rağmen, acımızın hiç dinmediğini ve başka canlar yitirmek istemediğimizi haykırmak için bir kez daha toplandık. Dr. Ekrem Karakaya, Konya Şehir Hastanesi’nde uğradığı silahlı saldırı sonucu aramızdan alındı. Bugün burada bir anma değil, aynı zamanda bir yüzleşme yaşıyoruz. Bu ülkenin hekimlerine, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet her geçen gün artarak devam ediyor.

Bizler, Dr. Ekrem Karakaya’nın mesai arkadaşları, hekimlik mesleğinin onuruna ve insan hayatına saygı duyan tüm sağlık camiası olarak bu cinayeti unutmayacağız, unutturmayacağız. Hekime şiddet münferit değildir. Yıllardır dile getirdiğimiz uyarılar, talepler, feryatlar görmezden gelindi. Etkin bir sağlıkta şiddet yasası çıkarılmadı, caydırıcı yaptırımlar uygulanmadı. Şiddet, adeta sağlık sisteminin sıradan bir parçası haline getirildi. Sağlık kurumları, hekimler için güvenli çalışma alanları haline getirilmelidir. Şiddeti cesaretlendiren cezasızlık politikalarına derhal son verilmelidir. Her hekimin, her sağlık çalışanının can güvenliği devletin sorumluluğundadır. Dr. Ekrem Karakaya’nın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Mücadelemiz, bir daha hiçbir meslektaşımızın görevi başında katledilmemesi için devam edecektir."