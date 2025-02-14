Uğur Bayraktutan kimdir? CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın kariyeri ve siyasi hayatı

Uğur Bayraktutan kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Uğur Bayraktutan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın kariyeri ve siyasi hayatı!

UĞUR BAYRAKTUTAN KİMDİR?

Uğur Bayraktutan, 25 Şubat 1965’te Artvin’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Artvin’de serbest avukat olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

UĞUR BAYRAKTUTAN’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Uğur Bayraktutan’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: