Uğur Bayraktutan kimdir? CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın kariyeri ve siyasi hayatı
Uğur Bayraktutan kimdir sorusu CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Uğur Bayraktutan’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
Uğur Bayraktutan kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Uğur Bayraktutan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın kariyeri ve siyasi hayatı!
UĞUR BAYRAKTUTAN KİMDİR?
Uğur Bayraktutan, 25 Şubat 1965’te Artvin’de doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Artvin’de serbest avukat olarak çalıştı. Evli ve iki çocuk babasıdır.
UĞUR BAYRAKTUTAN’IN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Uğur Bayraktutan’ın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- Mesleki ve Sivil Toplum Çalışmaları
- Atatürkçü Düşünce Derneği Artvin Kurucular Kurulu Üyeliği yaptı.
- Artvin Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.
- Siyasi Kariyeri
- SHP Artvin İl Başkan Yardımcılığı yaptı.
- SHP Artvin İl Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.
- CHP Artvin Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
- CHP Artvin İl Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.
- CHP Artvin İl Seçim Komitesi Başkanlığı yaptı.
- CHP Artvin İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu.
- 2003-2011: CHP Artvin İl Başkanlığı görevini yürüttü.
- 2011: CHP Artvin İl Başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili adayı oldu.
- 2011: 24. Dönem CHP Artvin Milletvekili seçildi.
- 2014 - günümüz: CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.
- 2015: 25. Dönem CHP Artvin Milletvekili seçildi.
- 2015: 26. Dönem CHP Artvin Milletvekili seçildi.
- 2018: 27. Dönem CHP Artvin Milletvekili seçildi.
- Meclis Komisyon Üyelikleri
- 2011-2018: Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Üyesi oldu.
- 2011-2018: TBMM Anayasa Komisyonu Üyeliği yaptı.
- 2018: TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyeliği görevini üstlendi.
- 2022: PARLATİNO Türk Grubu Üyesi oldu.
- CHP TBMM İdare Amirliği görevini yürüttü.